Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в борьбе за медали РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что у команды есть шансы на медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Если ЦСКА будет набирать очки, включится в борьбу за третье место с «Локомотивом» и «Балтикой». Но лакмусовая бумажка будет через четыре тура, когда команда встретится с «Зенитом», --сказал Гришин.

ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Лусиано Гонду на 5-й минуте игры, его ассистентом выступил Матвей Кисляк. На 60-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, реализовав пенальти. Второй для ЦСКА гол оформил Данил Круговой, который забил на 85-й минуте после передачи Милана Гаича.