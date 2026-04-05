Агент Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Их клубы напрямую зависят от них»

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил «Матч ТВ», что по влиянию на игру команды можно сравнить нападающего «Акрона» Артема Дзюбу с форвардом «Аль‑Насра» Криштиану Роналду.

37‑летний Дзюба в нынешнем сезоне МИР РПЛ провел 21 матч за «Акрон», забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. 41‑летний Роналду в 27 матчах сезона‑2025/26 записал в актив 24 мяча.

— По долголетию и пользе для команды Дзюбу среди нападающих можно сравнить с Роналду, они оба приносят огромную пользу своим командам. Их клубы напрямую зависят от них. Жаль, что Дзюба попробовал себя за границей только в Турции, он мог бы со своим умом и футбольными навыками играть в любой лиге мира, — сказал Барбоза «Матч ТВ».

