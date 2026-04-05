ПСЖ хочет подписать нападающего «РБ Лейпциг» Диоманда

«Пари Сен-Жермен» планирует приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, на футболиста претендуют и другие европейские топ-клубы. «РБ Лейпциг» желает продлить с игроком контракт, чтобы сохранить его в команде ещё хотя бы на один сезон. Решение остаётся за самим Диомандом.

В нынешнем сезоне Диоманде принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.