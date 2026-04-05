В «Балтике» назвали неудовлетворительным результат матча против «Динамо»

Защитник калининградской «Балтики» Иван Беликов заявил, что ничья против махачкалинского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) является неудовлетворительным результатом, передает «Советский спорт».

«Результат для нас неудовлетворительный. Мы знали, что должны как минимум дожать до ничьи. Как максимум — выиграть, конечно. Но чего-то не хватило для победы», — сказал Беликов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 13-й минуте встречи счет открыл игрок «Балтики» Брайан Хиль. После перерыва дубль Гамида Агаларова вывел махачкалинцев вперед. Сергей Варатынов на 81-й минуте игры установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает четвертое место, набрав 43 очка. «Динамо» располагается на 12-й строчке, имея в активе 22 балла.