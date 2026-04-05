"Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом" в 23-м туре РПЛ

Московский "Спартак", уступая "Локомотиву" 0:1, смог добиться победы - 2:1.

В Москве в столичном дерби в 23-м туре "Спартак" принимал "Локомотив". Матчи между этими командами в последние годы проходят ярко и с большим количеством голов.

"Спартак" столкнулся с проблемами перед игрой - дисквалифицирован Маркиньос, а Тое Бонгонда не приехал с родины, где команда ДР Конго празднует выход на чемпионат мира 2026 года по решению властей и федерации футбола страны.

Красно-белые с этим решением не согласны.

"Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм", - говорится в заявлении клуба.

Для красно-белых это был ключевой матч. Победа оставляла команде шанс побороться за попадание в тройку, поражение фактически лишало "Спартак" всех турнирных задач.

В первом тайме "Спартак" не показал яркой игры и допустил дежурную ошибку после стандарта. Навес Алексея Батракова с углового привел к тому, что никем не прикрытый Сесар Монтес головой поразил ворота Александра Максименко.

После перерыва "Спартак" вышел на поле более заряженным на гол. Активно вошел в игру Манфред Угальде, заменивший Ливая Гарсию.

Корасно-белые больше атаковали и заработали пенальти. Евгений Морозов рукой помешал мячу влететь в сетку, но арбитр Инал Танашев назначив пенальти не показал игроку "Локомотива" заслуженную вторую желтую карточку.

Эсекьель Барко "с точки" развел Антона Митрюшкина и мяч в разные углы.

Вскоре игроки "Спартака" снова выражали возмущение решением судьи не давать второе предупреждение Дмитрию Воробьеву, грубо сзади сбившего игрока хозяев.

А затем Танашев прервал голевую атаку "Спартака" ради того, чтобы все же удалить Морозова… Все эти решения арбитра явно будут рассматриваться ЭСК РФС.

"Спартак" же продолжал атаковать и забил второй гол! Активный Пабло Солари наказал "Локомотив" за ошибку в обороне.

Команда Михаила Галактионова могла сравнять счет в концовке встречи, но на пути мяча в пустые ворота оказался Даниил Денисов.

"Спартак" набрал 41 очко и остается на шестом месте, у "Локомотива" теперь всего на три очка больше и третья позиция в турнирной таблице.