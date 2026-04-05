«Совершили ряд детских ошибок». Монтес — о поражении «Локомотива» от «Спартака»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

«Ничего не комментирую по судейству. Всякое происходит и не только с нами, но и со всеми. Это часть игры, здесь нечего сказать. Нужно отдать должно сопернику. Но и мы совершили ряд детских ошибок, которые в итоге отразились на результате», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.