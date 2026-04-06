Кейн вернулся к тренировкам с «Баварией» перед матчем с «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вернулся к тренировкам с командой после того, как получил травму во время перерыва на международные встречи и пропустил последнюю игру. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По информации источника, Кейн готовится к предстоящему матчу Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Игра состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Недавно стало известно, что мюнхенский клуб обозначил свою позицию относительно будущего Кейна. Спортивный директор Макс Эберль дал понять, что мюнхенская команда полна решимости удержать английского нападающего на фоне слухов о его уходе из клуба.