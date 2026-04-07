Карпин назвал одного из самых ярких тренеров современности

Карпин заявил, что считает Клоппа одним из самых ярких тренеров
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что считает Юргена Клоппа одним из самых ярких тренеров. Немецкий специалист покинул «Ливерпуль» летом 2024 года, с января 2025-го он занимает должность руководителя отдела глобального футбола в компании Red Bull.
«Когда я был игроком, то таких тренеров, как Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, не было. Если говорить, к кому бы я хотел попасть как тренер, то у Гвардиолы я был на стажировке. Так бы провёл один день с Клоппом. Потому что я считаю его одним из самых ярких тренеров в плане подхода к игрокам, мотивации, настроенный прессинг в «Ливерпуле» и «Боруссии» был один из лучших», — приводит слова Карпина ТАСС.