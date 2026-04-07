Букмекеры оценили шансы «Реала» победить «Баварию»

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» на победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики отдают предпочтение немцам: победа «Баварии» — с коэффициентом 2,20 (43 процента), победа «Реала» — 2,90 (33 процента), ничья — 4,00 (24 процента). Эксперты прогнозируют результативный матч: «обе забьют — да» — 1,44, «нет» — 2,78. На первый гол: «Реал» — 2,08, «Бавария» — 1,80.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» примет «Баварию» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 7 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее эксперты назвали главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026 перед стартом четвертьфиналов. Букмекеры посчитали, что лондонский «Арсенал» остается лидером гонки за титул с коэффициентом 3,40, опережая остальных участников плей-офф.