Гендиректор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Барселоной»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль раскритиковал отмену красной карточки защитнику «Барселоны» Херарду Мартину в матче 30-го тура испанской Ла Лиги между командами (1:2).

«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда. У судей есть такое же право ошибаться во время матча, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр VAR влияет на главного судью, после того, как он оценил момент. VAR должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи. Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла», – приводит слова Хиля Marca.

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев, пытаясь перехватить мяч, попал шипами по ноге полузащитнику «Атлетико» Тьяго Альмаде. Судья Матео Бускетс Феррер, после просмотра VAR определил, что игрок перед этим сыграл в мяч и отменил показанную ранее красную карточку. Позже были опубликованы переговоры судьи и VAR по принятому решению.