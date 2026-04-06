Мостовой оценил победу "Спартака" над "Локомотивом"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" (2:1) в 23 туре РПЛ.

По словам Мостового, "Спартак" заслуженно одержал победу, но есть вопросы по судейству.

- Считаю, что "Спартак" выиграл по делу. До игры я и говорил, что будет именно такой счет. Понятно, что удаление сломало игру, и "Локомотиву" было тяжело сдерживать натиск красно-белых вдесятером. Грустно, что эту игру будут обсуждать в контексте судейства — спорные моменты были в этом матче, - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1. Гостям удалось открыть счет благодаря Сесару Монтесу, замкнувшему подачу с углового. Красно-белые во втором тайме ответили двумя забитыми мячами - Эсекьель Барко реализовал пенальти, а Пабло Солари забил после подачи Романа Зобнина с фланга.

Отметим, что команда Михаила Галактионова играла в меньшинстве с 73 минуты - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов. По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в своем активе, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 44 набранными очками.