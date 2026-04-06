В «Реале» раскрыли причину большого количества травм игроков

В мадридском «Реале» считают, что большое количество травм футболистов команды в нынешнем сезоне связано с недостаточно качественным планированием подготовительной работы в период руководства бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, сообщает AS.

В нынешнем сезоне травмы получали многие лидеры «Реала», в том числе Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа и Трент Александер-Арнольд, а в составе начали появляться игроки из молодёжной команды, такие как Дэвид Хименес Корредор и Тьяго Питарч.

После 30 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на семь очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» (10 апреля).