"Спартак" интересуется вратарем из Австрии

Московский "Спартак" интересуется голкипером из Австрии.

По информации источника, московский "Спартак" следит за российским голкипером Даниилом Худяковым, который выступает за австрийский "Штурм". Клуб устраивает дуэт Максименко - Помазун, но он ищет дополнительные варианты.

Даниил Худяков выступает за австрийский "Штурм" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 8 матей, пропустил 10 мячей и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Ранее голкипер был игроком московского "Локомотива", воспитанником которого он и является. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 700 тысяч евро, его контракт с австрийским клубом истекает в июне 2028 года.