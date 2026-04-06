Умяров отреагировал на слова Соболева про паразитов в «Спартаке»

Умяров — о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»: Надо спросить
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова форварда «Зенита» Александра Соболева, который заявил, что в московском клубе есть паразиты. Нападающий отметил, что эти люди делают «Спартаку» плохо.
— Знаешь, о ком говорит Соболев?
— Надо спросить.
— Спросишь у него?
— Так вы спросите. Почему я должен?
— Он не общается с московскими журналистами.
— Так журналистов из Питера попросите, - сказал Умяров в беседе с корреспондентом.
Ранее нападающий Александр Соболев выступал за «Спартак». Летом 2024 года российский нападающий присоединился к «Зениту».
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 5 млн. евро.
