Футболисты сборной Эритреи отказались возвращаться в страну

Семь футболистов сборной Эритреи отказались возвращаться в страну после матча предварительного отборочного турнира Кубка африканских наций 2027 года.

Сборная Эритреи 31 марта в ответном матче отбора на выезде обыграла сборную Эсватини со счетом 2:1. По информации издания Foot‑Africa и журналиста Микки Джуниора, после встречи несколько игроков отказались вернуться на родину и сейчас находятся в ЮАР. Из 10 игроков сборной, выступающих в местных клубах, вернулись только трое: Аблум Теклезги, Нахом Тадессе и Роммель Абду.

Это не первый случай, когда футболисты команды Эритреи отказываются возвращаться на родину. С 2006 года несколько игроков национальной команды не вернулись в страну после зарубежных выступлений.

Первая игра также завершилась победой сборной Эритреи — 2:0. По сумме двух матчей команда впервые за 19 лет вышла в групповой этап отборочного турнира Кубка африканских наций‑2027.