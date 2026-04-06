Гендир "Спартака" оценил работу Карседо

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о работе Хуана Карседо.

- Я уже говорил, что мне очень нравится, как работает Хуан Карседо. Будем надеяться, что дальше будет такое же поступательное движение, - цитирует Некрасова ТАСС.

Напомним, что Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".

По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе и отстают от московского "Локомотива", который располагается на третьей строчке, на одно очко.