Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд в интервью после матча с «Балтикой»

Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд в интервью после 2:2 с «Балтикой»: «Сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?»
Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев в жесткой форме высказался после ничьей с «Балтикой» в 23-м туре Мир РПЛ (2:2).
Российского специалиста попросили прокомментировать эпизод со вторым пропущенным голом на 81-й минуте.
– Нужно ли было судье посмотреть ВАР, чтобы этот эпизод как-то рассмотреть?
– Какой ВАР, #####? Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?
Мы если в Самаре отдаем, #####, минус гол, #####, тут минус гол, #####. ЦСКА – да, переиграл, ###. Тут мы сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Второй мяч, #####…
Только другой вопрос вы задайте: команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у «Балтики». А забил кто?! Кто меньше всех забил, ###, – сказал Евсеев.
Гендиректор «Спартака» Некрасов о словах Аршавина про топ-клубы: «Андрей – великий футболист, не мне говорить, имеет ли он право на такие заявления. Будем доказывать на поле»
В раздевалке «Челси» не поддержали отстранение Энцо. Игроки хотят убедить Росеньора позволить хавбеку сыграть с «Ман Сити» (Вероника Брунати)
Плющев о КХЛ: «Морозов отчитывается, что судейство не критикуют. Второй человек смешит, заявив, что Матчу звезд завидуют в НХЛ. С таким «анализом» кризис в лиге будет усугубляться»
