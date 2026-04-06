Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд в интервью после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев в жесткой форме высказался после ничьей с «Балтикой» в 23-м туре Мир РПЛ (2:2).

Российского специалиста попросили прокомментировать эпизод со вторым пропущенным голом на 81-й минуте.

– Нужно ли было судье посмотреть ВАР, чтобы этот эпизод как-то рассмотреть?

– Какой ВАР, #####? Футболист если, #####, пас дает сопернику – какой ВАР-то, #####?

Мы если в Самаре отдаем, #####, минус гол, #####, тут минус гол, #####. ЦСКА – да, переиграл, ###. Тут мы сами, #####, себе привозим один гол, #####, второй, #####. Второй мяч, #####…

Только другой вопрос вы задайте: команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? 9 мячей пропущенных, а сейчас 11 у «Балтики». А забил кто?! Кто меньше всех забил, ###, – сказал Евсеев.