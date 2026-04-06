В раздевалке «Челси» не поддержали отстранение Энцо Фернандеса

В раздевалке «Челси» не поддержали отстранение Энцо. Игроки хотят убедить Росеньора позволить хавбеку сыграть с «Ман Сити» (Вероника Брунати)
Футболисты «Челси» хотят добиться возвращения Энцо Фернандеса в состав команды.
Ранее главный тренер «синих» Лиэм Росеньор отстранил аргентинца на два матча из-за его высказываний о желании жить в Мадриде.
По информации журналистки Вероники Брунати, часть игроков «Челси» была недовольна высказываниями Энцо, но большинство из них не поддержала его отстранение. В команде беспокоятся по поводу отсутствия полузащитника в составе на матч АПЛ против «Манчестер Сити», поскольку на кону стоит участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Сообщается, что часть футболистов «Челси» во главе с капитаном команды Рисом Джеймсом намерена встретиться с Росеньором и руководством клуба, чтобы убедить тренера вернуть Энцо в состав и позволить ему сыграть против «Ман Сити» в воскресенье.
