«Динамо» получит несколько миллиардов рублей от нового спонсора

Московское «Динамо» и букмекерская контора «Бетсити» договорились о трехлетнем сотрудничестве с июля 2026 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма сделки составит 1,1-1,2 млрд рублей за сезон + выплаты за проведение Братского кубка.

Ранее о сотрудничестве «Динамо» с «Бетсити» также сообщал «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 23 матча. По ходу текущего сезона в московском клубе сменился главный тренер. Вместо Валерия Карпина был назначен Ролан Гусев, который ранее был его ассистентом.