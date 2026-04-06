Фанаты "Зенита" решили отказаться от оскорблений в адрес "Спартака"

"Вираж" не будет скандировать оскорбительные кричалки в адрес красно-белых в честь Пасхи.

"Сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перформанс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе. Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес красно-белых", - говорится в заявлении "Ландскроны" в телеграм-канале.

Матч между "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится в эту среду, 8 апреля. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:45 по петербургскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.

Напомним, во втором полуфинале Пути регионов сыграют самарские "Крылья Советов" и столичный ЦСКА.