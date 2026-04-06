Дзюбе предложили попробовать себя в новом виде спорта

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Аввакумова считает, что у нападающего «Акрона» Артема Дзюбы получилось бы проявить себя в прыжках с трамплина. Ее слова приводит РИА Новости.

«У Дзюбы, кстати, получилось бы. Правда. Он же высокий. Похудеть только надо килограмм на пятнадцать», — сказала Аввакумова.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 21 матч, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке» , после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА Дзюба поразил ворота Игоря Акинфеева на 93-й минуте игры, однако арбитр отменил гол из-за фола в атаке. Встреча, которая состоялась 4 апреля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА.