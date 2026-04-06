Тюкавин ответил, может ли уйти из "Динамо"

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался о возможном уходе из клуба. Футболист заявил, что всегда будет стараться выкладываться по максимуму в матчах за московское "Динамо".

"Все может быть. Банальная фраза, но я всегда старался и буду стараться выкладываться по максимуму. А если придет какой-то клуб за мной, обсудим этот момент с руководителями. Имею ли я в виду зарубежный клуб? Я не знаю. Но если обстоятельства будут складываться таким образом, думаю, руководители пойдут навстречу и отпустят - если это будет выгодно и клубу", - сказал Тюкавин "РБ Спорту".

Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 22 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.