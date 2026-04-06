Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче своей команды с московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы должны быть готовы к предстоящему матчу со «Спартаком» и сыграть хорошо. Мы будем тщательно готовиться. Будем играть дома, так что должны показать свой максимум», — сказал Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках турнира 8 апреля в Санкт-Петербурге. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы одержали победу над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.).