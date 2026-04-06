Юношеская сборная России по футзалу сыграет с командой Вьетнама

Юношеская сборная России по футзалу (игроки до 19 лет) проведет два товарищеских матча против команды Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Обе встречи пройдут во Вьетнаме. Первый матч состоится 11 апреля, вторая - 13 апреля. В состав российской команды вошли 15 игроков.

"Нас ждут две очень хорошие игры с крепким, достойным и очень интенсивно играющим соперником. Мы уже встречались со сборной Вьетнама. Да, прошло почти два года, но, насколько нам известно, глобальных изменений с того времени у них не произошло, поэтому знаем, к чему готовить нашу команду. Да, матчи будут сложные, но всегда интереснее конкурировать на площадке с достойным соперником", - отметил старший тренер российской команды Сергей Абрамов.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.