КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «Динамо» Мх

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева во время флеш‑интервью после матча 23‑го тура МИР РПЛ против калининградской «Балтики», сообщает пресс‑служба РФС.

Встреча прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 2:2. После игры Евсеев, отвечая на вопрос по матчу, неоднократно использовал нецензурные выражения.

Заседание КДК состоится в четверг, 9 апреля.

