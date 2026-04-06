Футболист «Ростова» отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе

Футболист «Ростова» Семенчук — об информации о финансовых проблемах в клубе: «Эти слухи, чтобы сбить наш боевой дух»
Защитник «Ростова» Давид Семенчук заявил в эфире «Матч ТВ», что команда не обращает внимания на слухи о финансовых проблемах.
Ранее СМИ сообщали, что южане из‑за финансовых проблем могут не приехать в Нижний Новгород на матч 23‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН». Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.
— Мы прекрасно понимаем, что слухи на то и слухи, чтобы сбить наш боевой дух. Мы все это понимали и спокойно готовились, — сказал Семенчук в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Футболист «Ростова» Семенчук — об информации о финансовых проблемах в клубе: «Эти слухи, чтобы сбить наш боевой дух»
Футболист «Пари НН» Сефас — о матче с «Ростовом»: «Мы упустили шанс улучшить положение в турнирной таблице»
Футболист «Ростова» Вахания — о слухах про финансовую ситуацию в клубе: «Не ощущаю никаких проблем»
Футболист «Ростова» Семенчук — об информации о финансовых проблемах в клубе: «Эти слухи, чтобы сбить наш боевой дух»