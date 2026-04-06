Футболист «Ростова» отреагировал на слухи о финансовых проблемах в клубе

Защитник «Ростова» Давид Семенчук заявил в эфире «Матч ТВ», что команда не обращает внимания на слухи о финансовых проблемах.

Ранее СМИ сообщали, что южане из‑за финансовых проблем могут не приехать в Нижний Новгород на матч 23‑го тура МИР РПЛ с «Пари НН». Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.

— Мы прекрасно понимаем, что слухи на то и слухи, чтобы сбить наш боевой дух. Мы все это понимали и спокойно готовились, — сказал Семенчук в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

