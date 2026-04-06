Почетный президент РФС раскритиковал игру "Спартака"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре "Спартака" в матче с "Локомотивом".

© Rusfootball

"С такой игрой, как была в матче с "Локомотивом", у "Спартака" нет шансов зацепиться за тройку по итогам сезона. Им не хватает мастерства, чтобы стать призёром. Чтобы попасть в тройку лучших, нужно мастерство всех футболистов, а не отдельных личностей вроде Барко, который был лучшим в игре с "Локомотивом", - сказал Колосков Metaratings.

Вчера, 5 апреля, состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали волевую победу со счетом 2:1.

Голами за красно-белых отличились атакующий полузащитник Эсекьель Барко и правый вингер Пабло Солари. За "железнодорожников" мяч забил защитник Сесар Монтес.