Винисиус дал комментарий о борьбе с расизмом

Винисиус о расизме: «У нас есть деньги, но бедным темнокожим людям приходится гораздо труднее, чем нам. Если будем бороться вместе, надеюсь, игроки перестанут страдать от этих проблем»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в рамках пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о приверженности в борьбе с расизмом.
«Это сложный вопрос. Надеюсь, что Ламин Ямаль тоже сможет продолжить эту борьбу. У нас есть деньги, но бедным темнокожим людям приходится гораздо труднее, чем нам. Не говорю, что Испания, Германия или Португалия – расистские страны, но расисты есть в каждой стране. И если мы будем бороться вместе, то, надеюсь, другие игроки и люди в целом перестанут страдать от этих проблем», – сказал Винисиус.
