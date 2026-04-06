В «Спартаке» объявили о продлении контракта с вратарем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов объявил о пролонгации контракта с голкипером Александром Максименко. Его прошлый контракт был рассчитан до лета 2026 года. Однако СМИ сообщали, что красно-белые активируют опцию пролонгации контракта с Максименко на сезон (до июня 2027 года). Теперь эту информацию подтвердил и Некрасов.

«Конечно, мы продлили контракт с Александром Максименко», — приводит слова Некрасова информационное агентство ТАСС.

В нынешнем сезоне Максименко провёл 25 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и семь раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.