«Реал» может продать полузащитника

«Реал» может продать Камавинга летом в случае хорошего предложения. «Мадрид» разочарован, что хавбек не может реализовать потенциал (L’Equipe)
«Реал» может рассматривается возможность продажи 23-летнего полузащитника Эдуардо Камавинга летом в случае получения хорошего предложения.
Об этом пишет L’Equipe.
Сообщается, что мадридский клуб разочаровывается из-за неспособности футболиста в полной мере реализовать свой потенциал.
Француз выступает за «Реал» с 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.
