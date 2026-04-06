«Реал» может продать полузащитника

«Реал» может продать Камавинга летом в случае хорошего предложения. «Мадрид» разочарован, что хавбек не может реализовать потенциал (L’Equipe)

Sports.ru

«Реал» может рассматривается возможность продажи 23-летнего полузащитника Эдуардо Камавинга летом в случае получения хорошего предложения.

© Sports.ru

Об этом пишет L’Equipe.

Сообщается, что мадридский клуб разочаровывается из-за неспособности футболиста в полной мере реализовать свой потенциал.

Француз выступает за «Реал» с 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча в Ла Лиге и забил 1 гол.

Sports.ru: главные новости
