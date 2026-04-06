Нападающий «Ростова» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов заявил, что его команда обыграла «Пари НН» благодаря активному прессингу.

В воскресенье «Ростов» победил со счетом 1:0 в матче 23-го тура Мир РПЛ в Нижнем Новгороде.

– За счет чего получилось полностью лишить хозяев пространства в первом тайме?

– Своим прессингом, особенно в первом тайме. Мы, так сказать, их просто схавали. Они говорят, что играют в пас, где он был?

– Во втором тайме повлиял выход Сефаса на обострение игры на половине поля «Ростова»?

– А что Сефас? Скорость. Его Вахания схавал, он у нас такой же быстрый, резкий, лишь один момент у Сефаса был, – сказал Сулейманов, игравший за «Пари НН» с 2020 по 2024 год.