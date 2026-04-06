Нападающий «Ростова» объяснил, благодаря чему команда обыграла «Пари НН»

Сулейманов про 1:0 с «Пари НН»: «Ростов» их просто схавал, так сказать. Они говорят, что играют в пас – где он был?»
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов заявил, что его команда обыграла «Пари НН» благодаря активному прессингу.
В воскресенье «Ростов» победил со счетом 1:0 в матче 23-го тура Мир РПЛ в Нижнем Новгороде.
– За счет чего получилось полностью лишить хозяев пространства в первом тайме?
– Своим прессингом, особенно в первом тайме. Мы, так сказать, их просто схавали. Они говорят, что играют в пас, где он был?
– Во втором тайме повлиял выход Сефаса на обострение игры на половине поля «Ростова»?
– А что Сефас? Скорость. Его Вахания схавал, он у нас такой же быстрый, резкий, лишь один момент у Сефаса был, – сказал Сулейманов, игравший за «Пари НН» с 2020 по 2024 год.
Сулейманов про 1:0 с «Пари НН»: «Ростов» их просто схавал. Они говорят, что играют в пас – где он был? Вахания схавал Сефаса, он у нас такой же быстрый, резкий»
Сулейманов про 1:0 с «Пари НН»: «Ростов» их просто схавал. Они говорят, что играют в пас – где он был? Вахания схавал Сефаса, он у нас такой же быстрый, резкий»
