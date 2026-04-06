Тренер «Торпедо» пропускает матч с «Уфой» из‑за проблем со здоровьем

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов не смог присутствовать на гостевом матче 27‑го тура ПАРИ Первой лиги против «Уфы» из‑за проблем со здоровьем, заявил главный врач московского футбольного клуба Кирилл Иванов.

© ФК «Торпедо»

Встреча проходит в Уфе, счет в первом тайме — 0:0.

— Не полетел на игру главный тренер Олег Георгиевич Кононов. Он с обострением дорсопатии поясничного отдела позвоночника сейчас лечится, — приводит слова Иванова пресс‑служба «Торпедо».

