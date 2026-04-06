Нападающий «Наполи» может не сыграть с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд может не сыграть с «Миланом» из-за травмы.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, форвард получил повреждение в расположении сборной Дании. В «Наполи» опасаются, что Хейлунд пропустит сегодняшний матч Серии А.

При этом ожидается, что с «Миланом» смогут сыграть Кевин де Брюйне, Скотт Мактоминей и Андре-Франк Замбо-Ангисса.

Матч между «Наполи» и «Миланом» в рамках 31-го тура Серии А начнется в 21:45 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.