Нападающий «Наполи» может не сыграть с «Миланом»

Участие Хейлунда в матче с «Миланом» под вопросом. Форвард «Наполи» травмировался в сборной Дании (Il Mattino)
Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунд может не сыграть с «Миланом» из-за травмы.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, форвард получил повреждение в расположении сборной Дании. В «Наполи» опасаются, что Хейлунд пропустит сегодняшний матч Серии А.
При этом ожидается, что с «Миланом» смогут сыграть Кевин де Брюйне, Скотт Мактоминей и Андре-Франк Замбо-Ангисса.
Матч между «Наполи» и «Миланом» в рамках 31-го тура Серии А начнется в 21:45 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евлоев начинает подготовку к бою с Волкановски: «Все предполагает, что я наконец-то буду драться следующим за титул. Полностью погружен в процесс»
Эдриан Ньюи стал лидером в списке зарплат руководителей команд «Ф-1». Он получает 37 миллионов евро в год
Умтити не согласен с Мбаппе, что играть в обороне легче всего: «Ошибешься – сразу заплатишь. Форвард может ошибиться 10 раз за матч. Не знаю, почему он так сказал, я с ним поговорю»