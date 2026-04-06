Пономарев оценил выступления Головина за «Монако»

«Головин не нагружал себя в матчах за сборную. Зачем получать травму в посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все – семья, деньги». Пономарев о хавбеке «Монако»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступления полузащитника Александра Головина за «Монако».
В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 передач в 21 матче Лиги 1.
– «Монако» – предел Головина. Он уже стал лениться, не нагружал себя в матчах за сборную, поскольку понимает, что основной его заработок – во Франции.
Зачем ему получать травму в какой-то посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все – семья, деньги, недвижимость.
– Удалось ли ему построить успешную европейскую карьеру?
– Определенно да. Восемь лет – это здорово. Приличная команда, его в ней ценят и уважают, – сказал Владимир Пономарев.
