Пономарев оценил выступления Головина за «Монако»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступления полузащитника Александра Головина за «Монако».

© Sports.ru

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 передач в 21 матче Лиги 1.

– «Монако» – предел Головина. Он уже стал лениться, не нагружал себя в матчах за сборную, поскольку понимает, что основной его заработок – во Франции.

Зачем ему получать травму в какой-то посредственной игре с папуасами? У него во Франции наверняка все – семья, деньги, недвижимость.

– Удалось ли ему построить успешную европейскую карьеру?

– Определенно да. Восемь лет – это здорово. Приличная команда, его в ней ценят и уважают, – сказал Владимир Пономарев.