Полузащитник Барко ответил, хотел ли бы он остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, хотел ли бы он остаться в московском клубе. Ранее появилась информация, что «Спартак» планирует подписать с Барко новый контракт.

— Вы бы хотели остаться в «Спартаке» на долгие годы?

— Я очень доволен. Мне нравится думать о настоящем. Сейчас думаю только об игре с «Локомотивом», которую мы хорошо провели и сосредоточен на этом, — приводит слова Барко «Матч ТВ».

Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.