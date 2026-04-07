Полузащитник «Торпедо» Колтаков успешно перенес операцию на крестообразной связке

Полузащитник «Торпедо» Алексей Колтаков успешно перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки правого коленного сустава в Мюнхене, сообщает пресс‑служба московского футбольного клуба.

Колтаков получил травму 16 марта в домашнем матче 24‑го тура Пари Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:0).

— Операция прошла успешно. Алексей пробудет в мюнхенской клинике под наблюдением профессора Херберта до 10 апреля. Затем игрок вернется в Москву и будет продолжать восстановление под контролем нашего клубного медицинского штаба, — приводит слова главного врача «Торпедо» Кирилла Иванова пресс‑служба клуба.

Колтакову 20 лет, он перешел в «Торпедо» из «Ростова» в январе 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел три матча за «Торпедо», в которых не отметился результативными действиями.

