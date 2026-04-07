Погребняк раскритиковал игру «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался об результатах «Спартака» в РПЛ.

© ФК "Спартак"

«По игре с «Локомотивом» я не заметил оптимизма в «Спартаке». Команда обладает действительно высококвалифицированными футболистами. Понятно, что этот сезон – очередной провальный для «Спартака». «Спартаку» надо заметно укрепляться и что-то менять» - рассказал Погребняк.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, имея 41 очко на своём счету. В последней игре РПЛ красно-белые дома одержали победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 До этого «Спартак» на выезде победил «Оренбург» со счётом 2:0 в рамках 22 тура РПЛ.

С января этого года «Спартак» тренирует испанский специалист Хуан Карседо. Карседо подвергся критики со стороны экспертов из-за неоднозначности тактических подходов к игре. Также «Спартак» подвергается критики за нестабильную игру в весенней части сезона. Многие считают, что это связано с тактическими экспериментами главного тренера. Критикуют и вратаря красно-белых Александра Максименко за большое число пропущенных голов.

Следующую игру «Спартак» проведёт 12 апреля на выезде против «Ростова», который занимает десятое место в таблице РПЛ.