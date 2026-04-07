Тренер «Арсенала» объяснил необычные упражнения на тренировке команды

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал необычную тренировку команды. На видеозаписях с понедельничной тренировки можно увидеть, как игроки в группах по четыре человека держат мяч между головами, пытаясь передвигаться по полю. В другом упражнении футболисты держали канцелярские ручки между кончиками пальцев друг друга, стараясь передать мяч в движении.

– После сегодняшней тренировки появилось несколько видео. На одном из них игроки держат ручки. Каково рациональное объяснение этого?

– Считаю, что на тренировке должны быть разнообразные элементы, которые связаны с посланием, которое мы хотим донести, а также с компромиссами и обязательствами, существующими между нами. Стараюсь сделать так, чтобы эти послания и обязательства проявлялись в как можно большем количестве ситуаций, тренировка – это одна из них.

– Какова была цель конкретно упражнения с ручками?

– Это останется в раздевалке, – приводит слова Артеты BBC.