«Рубин» на выезде обыграл «Сочи», который потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 23‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 20‑й минуте забил Руслан Безруков. Форвард «Рубина» Мирлинд Даку, восстановившийся после травмы, вышел на поле впервые в весенней части сезона, заменив Безрукова на 68‑й минуте матча.

© Матч ТВ

Последний раз албанец принимал участие в матчах в декабре 2025 года. Казанский клуб с 33 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», потерпевший шестое поражение кряду в чемпионате, идет 16‑м (9 очков). В следующем туре команда Франка Артиги 11 апреля примет «Оренбург», сочинцы днем позже сыграют с ЦСКА в Москве.