Нападающий ЦСКА оценил свое удаление в матче с "Динамо"

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал своё удаление в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:4).

Аргентинец получил красную карточку на 17 минуте встречи за фол на защитнике бело-голубых Максиме Осипенко.

"Тот эпизод был очень скоротечным. Я уже объяснял всем, что не видел защитника. Мне было очень неприятно подводить команду, оставлять её в меньшинстве. В целом, мне не очень повезло в том эпизоде", — отметил Гонду в разговоре с "Матч ТВ".

Лусиано Гонду перешёл в ЦСКА из "Зенита" в январе 2026 года на правах свободного агента. На данный момент за армейскую команду он провёл 6 матчей, забил один гол, получил одну жёлтую и одну красную карточки.