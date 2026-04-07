В эти минуты проходит матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Счёт 5:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 64-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил четвёртый гол. На 66-й минуте полузащитник армейцев Матвей Кисляк довёл счёт до разгромного.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.