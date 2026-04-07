Только один клуб обратился в ЭСК по итогам 23‑го тура РПЛ

«Краснодар» направил в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС обращение по трем эпизодам матча 23‑го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча прошла в субботу в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0; главным арбитром поединка был Антон Фролов.

В обращении указано на два эпизода с не назначенными пенальти на 25‑й и 90+5‑й минутах, а также на вторую желтую карточку, полученную полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым за грубую игру на 90+5‑й минуте. Представители РФС уточнили эти три пункта как предмет просьбы клуба к ЭСК.

Ожидается, что комиссия проведет проверку материалов по обращению, в том числе проанализирует видеозаписи эпизодов, протокол судьи и иные сопутствующие документы, после чего примет решение в установленном регламентом порядке. Остальные клубы РПЛ по итогам 23‑го тура в ЭСК обращений не подавали.