Эксперт Григорян высказался об ошибках вратаря "Спартака"

Футбольный тренер и эксперт Александр Григорян поделился мнением об игре вратаря московского "Спартака" Александра Максименко.

По мнению Григоряна, для этого голкипера в норме вещей регулярно проваливать матчи. В 23 туре "Спартак" выиграл у "Локомотива" со счётом 2:1.

"Перманентное состояние Максименко — из третьей в четвёртую игру или из четвёртой в пятую — провалить её. И это состояние длится уже очень долго, оно не прекращается. Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Максименко на данный момент провёл 25 матчей, в 7 из которых отыграл на ноль. В остальных 18 поединках Максименко пропустил 36 мячей.