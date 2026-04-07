16‑летний футболист «Спартака» поделился эмоциями от матча с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Павел Полех рассказал в эфире «Матч ТВ», что испытывал мандраж перед выходом на поле в матче 23‑го тура МИР РПЛ против «Локомотива».

Встреча на стадионе «красно‑белых» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 16‑летний Полех вышел на замену на 79‑й минуте при счете 1:1.

— Эмоции только положительные. Когда вошел в игру, был некий мандраж. Но потом все стало нормально. Так что впечатления потрясающие, — сказал Полех в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Матч ТВ».

«Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно‑белые» на выезде 12 апреля сыграют с «Ростовом».

