Слишкович назвал клуб с лучшим составом в РПЛ

Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

По мнению Слишковича, по подбору игроков спартаковцы превосходят в Премьер-Лиге даже "Зенит".

"Я думаю, что у "Спартака" достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил: считаю, что у "Спартака" самый лучший ростер в чемпионате, лучше, чем у "Зенита", — отметил Слишкович в беседе с Metaratings.

"Зенит" сыграет дома со "Спартаком" во втором раунде 1/2 финала Пути регионов Кубка России завтра, 8 апреля. Встреча стартует в 20:45 мск.