«Ювентус» заинтересован в нападающем «Аль-Хиляля»

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность подписания уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Хиляль». 26-летний форвард стал приоритетной целью для «Ювентуса», который ищет достойного конкурента для нападающего Душана Влаховича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети Х.

Нуньес перешёл в «Аль-Хиляль» из «Ливерпуля» летом 2025 года за € 53 млн. За время выступления в клубе он провёл 24 матча, в которых забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Однако недостаток игрового времени и потеря места в стартовом составе после прихода форварда Карима Бензема заставили уругвайца задуматься о смене клуба.

Контракт Нуньеса с «Аль-Хилялем» действует до 2028 года. Его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.