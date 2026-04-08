Соболева назвали неопасным

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович считает, что московской команде нужно играть персонально против полузащитника «Зенита» Вендела в матче полуфинала пути регионов Кубка России. Его слова приводит Metaratings.

© Соцсети

«Он не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы», — сказал Слишкович.

Полуфинал Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» запланирован на 8 апреля в Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Главой судейской бригады назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице РПЛ после 23 туров «Спартак» (41 очко) занимает шестую строчку, отставая от возглавляющего таблицу «Краснодара» на 11 баллов. «Зенит» с 51 очком располагается на втором месте.