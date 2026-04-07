Объявлены цели «Спартака» на летнее трансферное окно

«Спартак» в предстоящее летнее трансферное окно намерен усилить три позиции. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых намерено приобрести крайнего защитника, вингера и нападающего в случае ухода кого-то из лидеров атакующей группы.

Встреча «Спартак» — «Локомотив», которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.