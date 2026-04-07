Игрок "Динамо" поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Защитник московского "Динамо" Давид Рикардо рассказал, чего ждёт от кубкового матча с "Краснодаром".

Команды встретятся в финале Пути РПЛ турнира. По словам Рикардо, бело-голубые приложат все усилия для прохода в суперфинал Кубка.

"Шансы 50 на 50. У "Краснодара" сильная команда, как и у нас. Мы уважаем соперника, но также понимаем, насколько важен Кубок. Будет сложно, но мы сделаем всё, чтобы пройти в следующий раунд турнира", — передаёт слова Рикардо "Матч ТВ".

Финал Пути РПЛ Кубка России "Динамо" — "Краснодар" состоится завтра, 8 апреля, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало встречи — в 18:15 мск.