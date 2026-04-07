Агент Лепсая намекнул, почему Мостовой не попадает в состав «Зенита»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о положении полузащитника сборной России Андрея Мостового в «Зените».

— Меня смущает, почему не попадает в состав Мостовой.

— Я знаю, но говорить не могу. Это не связано с футболом. Это связано с личной жизнью.

После окончания зимнего перерыва 28-летний Мостовой появился в 2 матчах РПЛ из 5 возможных. За эти игры на поле полузащитник провел 13 минут. Результативных действий за это время он не сделал.

В на счету футболиста Кубке России в весенней части 2 матча и 1 ассист. В обеих встречах Мостовой провел 90 минут.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года.

Завтра, 8 апреля, в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встречу примет стадион «Газпром Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.